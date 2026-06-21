В центре Берлина прошла демонстрация за выход из НАТО и мир с РФ. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В центре Берлина прошла масштабная акция в поддержку мира с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Об этом пишет ТАСС.

У Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек на акцию под лозунгом «Мир! Россия не является нашим врагом!». Среди участников — политики, в том числе внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

После митинга организаторы планируют пройти к памятнику советскому воину в парке Тиргартен, чтобы возложить цветы в память о бойцах Красной армии, погибших за освобождение своей страны и Европы от нацизма.

На демонстрационных плакатах призывают к дружбе с Россией. Немцы также скандируют — необходимо остановить расширение НАТО на восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений.

Кроме этого, некоторые участники вышли на митинг с плакатами с лозунгами: «Мирные отношения с Россией и возобновление переговоров о разоружении», «Немедленно выйти из НАТО», «Мы не хотим войны». В воздухе развеваются флаги с голубем мира и российские триколоры.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Россию главной угрозой в новой военной стратегии Германии.

Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявил, что в Германии и некоторых странах Евросоюза есть политики, которые мечтают «отомстить» России за победу в 1945 году.

Однако по оценке немецкого издания Welt, провал миграционной политики Германии уже обернулся потерей страны и утратой контроля над ее безопасностью. По словам сотрудников правоохранительных служб, в стране открыто говорят о проблемах внутри государства.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Россия останется главным противником Альянса, даже после крупнейшей трансформации в своей истории.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами. Европа продолжает стремиться к расширению своего влияния и пытается вовлечь в свою сферу интересов Украину, Молдавию и Армению, добавил глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин призвал всех, кто ожидает «нападения» России на НАТО, задать себе простой вопрос: «Зачем?».