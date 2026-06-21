Гастроэнтеролог Степанова: кофе в жару провоцирует двойную нагрузку на сердце Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила, что в летний зной привычная чашка кофе может стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Кофеин блокирует аденозин, отвечающий за усталость, и одновременно провоцирует выброс адреналина, что приводит к учащению сердцебиения и повышению концентрации.

В прохладное время года этот эффект почти незаметен, а вот в жару ситуация меняется кардинально.

В жару организм уже теряет значительный объем жидкости через потоотделение, из-за чего кровь густеет и сердцу становится сложнее ее перекачивать. Кофе обладает легким мочегонным эффектом, в итоге почки активнее выводят воду. Это обуславливает двойную угрозу обезвоживания: внешнюю (через кожу) и внутреннюю (через почки).

Сгущение крови чревато развитием аритмии. В беседе с Газета.ru, у здорового человека пульс после обычной чашки эспрессо в жаркий день может подскочить на 15–20 ударов. Для людей с недиагностированными нарушениями сердечного ритма такой скачок способен стать триггером для приступа.

Также существует риск для желудочно-кишечного тракта. Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты и расслабляет нижний пищеводный сфинктер — мышечный клапан между пищеводом и желудком. В сочетании с жирной или сладкой пищей это создает условия для изжоги и гастрита.

А наибольшую опасность представляет крепкий кофе натощак в первой половине дня. Напитки, сваренные по-турецки или в кофемашине (например, эспрессо), содержат высокую дозу кофеина: около 80 мг на порцию эспрессо и до 160 мг на двойной американо.

При этом, Виктория Степанова подчеркнула, что кофе не является абсолютным врагом сердца. Однако летняя жара меняет правила игры, и привычная утренняя доза может дать неожиданный сбой. Главное правило: чем выше температура воздуха, тем больше нужно пить воды и меньше употреблять кофеина.

В свою очередь, врач-педиатр Нина Абрамова в беседе с RT отметила, условиях высокой температуры, активного потоотделения, физической нагрузки или недостаточного потребления жидкости избыток кофеина действительно может усиливать потерю жидкости и субъективно ухудшать самочувствие — вызывать тахикардию, слабость, тревожность или головную боль.

Ранее, в пресс-службе Роскачества посоветовали в жару пить чистую воду небольшими порциями в течение дня. Необходимо выпивать не менее 1,5–2 литров, если нет медицинских ограничений. Так же эксперты рекомендовали исключить сладкие газировки и алкоголь, а кофе и крепкий чай лучше заменить травяными настоями или морсами без сахара, сообщает 360.ru.

А врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru отметила, что многие ароматы раскрываются в разбавленном виде чуть лучше, вот почему разбавленный водой эспрессо осознанно выбирают люди, который хотят лучше ощутить вкус кофе.