Кинолог Солтан: в жару гулять с собакой можно не более 20 минут Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Кинолог Юлия Солтан предупредила, что в жару собаки страдают гораздо больше людей. Животные хуже справляются с жарой, поскольку их теплообмен осуществляется в основном через дыхание, а не через потоотделение всей поверхностью тела.

Из-за этого риск перегрева и теплового удара у животных стремительно возрастает, порой достаточно всего нескольких минут пребывания под активным солнцем, чтобы животное получило тепловой удар.

Эксперт рекомендует планировать прогулки на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха минимальна. Идеальным считается время до 10:00 и после 19:00, при этом следует ориентироваться не только на часы, но и на фактическую температуру, так как асфальт может оставаться горячим даже вечером В пик жары выгуливать животное нужно не более пяти минут, исключив физические нагрузки.

В беседе с Газета.ru кинолог отметила, что при +25 °C здоровая собака может активно гулять до 40–60 минут утром. При +30 °C -не более 20 минут и только в тени.

С собой нужно взять дорожную поилку и предлагать воду каждые 20 минут, не дожидаясь сильной жажды у животного. Дополнительной защитой могут быть попоны и жилеты, они работают за счет испарения влаги и особенно полезны для собак с густой шерстью или темным окрасом.

Особое внимание уделяется безопасности лап: летом асфальт может нагреваться до +70 °C. Проверить его пригодность можно ладонью, если поверхность невозможно терпеть более трех секунд, выводить собаку на нее нельзя. Использование ботинок, наклеек и воска не поможет.

А вот короткие стрижки не помогут в жару. Шерсть выполняет функцию термоизоляции как от холода, так и от жары, и стрижка «под ноль» может нарушить этот баланс.

Тем временем, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, предупредил в беседе с RT, что укус комара может привести к серьезному заболеванию питомца — дирофиляриозу (сердечным червям). Для человека подобная история не опасна: наш организм является тупиком, в котором личинки не могут вырасти во взрослых червей. А вот собаки от такого заболевания могут даже умереть.

Эксперт так же объяснил, почему собаки на улице обнюхивают мусор и биологические отходы не из-за плохого воспитания, а для получения важной информации об окружающем мире, что является естественным эволюционным инстинктом, пишет aif.ru.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, что для работы в спасательных подразделениях хорошо подходят лабрадоры ретриверы и кокер-спаниели. Опытные специалисты выбирают щенков особым образом, проверяя на толерантность к раздражителям, и определенным образом готовят, особенно в первые месяцы жизни и подростковом периоде, сообщает 360.ru.