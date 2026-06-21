Паромная переправа через Керченский пролив временно приостанавливает работу. Фото: Федеральное дорожное агентство Росавтодор

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В связи с ограничениями для движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителям грузовиков рекомендовано использовать альтернативный сухопутный маршрут. Он проходит по федеральной трассе Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и далее в Симферополь.

В оперштабе отметили, что паромное сообщение возобновят после принятия соответствующего решения. О сроках восстановления работы переправы пока не сообщается.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 июня, Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате четыре человека погибли, 28 пострадали. Одной из целей стал паром «Панагия», находившийся на Керченской паромной переправе. Там погиб один человек и еще один был ранен. Кроме того, пострадал нефтяной терминал в поселке Чушка, где после атаки начался пожар.