Родина талантов: В Алтайском крае прошел фестиваль Роберта Рождественского

Фото: архив Официального сайта Алтайского края

В селе Косиха - на родине советского и российского поэта Роберта Рождественского - прошел трехдневный Литературный фестиваль. Мероприятие стало не только площадкой для празднования 94-летия поэта, но и местом, где свои собственные творения смогли представить современники.

Жители Алтайского края смогли услышать стихи поэтов из Москвы, Махачкалы, Красноярска и Курса. Безусловно, не обошлось и без местных талантов. Так, свои произведения в рамках поэтического концерта«Но мы сохраним тебя, русская речь», организованного Союзом писателей России и Министерством культуры Алтайского края, представили алтайские авторы Валерий Тихонов, Михаил Бетехтин и Алексей Мансков. В финале концерта поэты получили из рук министра культуры региона сборник стихов Роберта Рождественского, который специально издали в рамках Губернаторских издательских проектов.

- В День рождения поэта сегодня, 20 июня, в Косихе, на малой Родине поэта, мы собрались на финальные мероприятия. Поблагодарил и жителей Косихинского района, и всего нашего края, и наших партнеров, в том числе из Союза писателей России, за сотрудничество, за неравнодушие — благодаря вашему энтузиазму у нас в регионе ежегодно проходит такой масштабный замечательный фестиваль. Также вручил губернаторскую премию Рождественского Денису Николаевичу Попову, поэту из Коми, который победил в соответствующем конкурсе. Оказалось, что эта премия имеет большое личное значение для Дениса Николаевича, ведь его мама выросла в Бийске, - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Еще более масштабные мероприятия планируются в следующем году в честь 95-летия великого поэта.

- Уверен, в связи с этой круглой датой наш фестиваль прозвучит еще ярче, а мы с удовольствием — как это всегда и происходит — будем встречать гостей на нашей сибирской земле, - заверил глава региона.