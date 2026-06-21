На Солнце зафиксировано сильнейшее явление: такого не было уже давно Фото: Shutterstock.

На Солнце произошла самая сильная за 2,5 недели вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным лаборатории, событие зафиксировали в воскресенье утром, 21 июня. Вспышке присвоили балл М2.6. Она произошла в 05:46 мск. Ранее в тот же период на Солнце также зарегистрировали две сильные вспышки. Им присвоили баллы М1.0 и М1.3.

В лаборатории уточнили, что более мощное событие наблюдалось 3 июня. Тогда была зафиксирована вспышка балла Х1.0, которая стала сильнейшей за полтора месяца. Данных о возможных последствиях для Земли в сообщении не приводится.

Ранее ученые объясняли, что после одной из июньских вспышек на Солнце образовалось облако нейтрального водорода. В ИКИ РАН тогда отмечали, что большой опасности не видят, но влияние события на геомагнитную обстановку станет понятнее после дополнительных расчетов. По словам специалистов, последствия солнечных выбросов зависят от их направления и скорости.