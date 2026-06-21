В Севастополе произошли масштабные отключения электроэнергии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В различных районах Севастополя произошли аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), перебои с электроснабжением зафиксированы по всему городу.

«Аварийная ситуация по всему городу. Отключения в каждом районе», — приводит ТАСС сообщение ЕДДС.

Информация о количестве абонентов, оставшихся без электроснабжения, пока не приводится.

По словам губернатора Михаила Развожаева, для снижения нагрузки на электросети за пределами Севастополя по команде Черноморского регионального диспетчерского управления введен временный график отключения электроэнергии. График планируется опубликовать в официальном аккаунте «Севастопольэнерго».

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил, что украинские войска более часа пытались атаковать город в трех районах. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов.