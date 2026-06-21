Развожаев: саперы МЧС обезвредили упавший на дом в Севастополе БПЛА Фото: REUTERS.

Саперы МЧС оперативно обезвредили боевую часть упавшего на дом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывоопасный предмет транспортируется на полигон для последующего уничтожения. Жителям разрешено возвращаться в свои дома.

"Взрывоопасный предмет транспортируют (вывозят) на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой", - написал губернатор в "Максе".

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам главы региона, украинские силы в течение более чем часа предпринимали попытки атаки города в трех районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников.

Напомним, в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.