Экс-генерал Муд заявил, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее. Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Членство в НАТО может сделать страны уязвимее и слабее. Такое мнение выразил отставной норвежский генерал Роберт Муд в статье для журнала Forsvarets forum.

Он раскритиковал заявления о том, что страны альянса могут полностью положиться друг на друга и на США. По словам Муда, такие формулировки не отражают реального положения дел.

«Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе — более уязвимым», — написал генерал.

Отдельно Муд указал на ситуацию в Норвегии. По его словам, страна уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности. Норвежские военные жалуются, что рост операционных расходов не успевает за ценами, поэтому им не хватает ресурсов для обучения и практики.

«В политической реальности все хорошо. В военной реальности – неготовность, оперативная пауза и нестойкость», - добавил Муд.

Ранее отставной генерал-лейтенант США Бен Ходжес заявлял, что НАТО не готова к полномасштабной войне с применением обычного вооружения. Среди проблем он называл слабую военную мобильность, нехватку боеприпасов и недостаточную противовоздушную оборону для защиты портов, аэропортов и критически важной инфраструктуры. По его словам, альянс по-прежнему не может быстро перебрасывать силы по Европе.