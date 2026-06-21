Проникший в лагерь в Туве ранил двух детей, их здоровью ничего не угрожает. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мужчина, проникший в детский лагерь «Орленок» в Туве, ранил двух подростков. Их здоровью ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования республики.

По данным ведомства, мужчина 2001 года рождения был пьян. Он проник на территорию лагеря со стороны озера, через задний двор базы отдыха.

После этого неизвестный ворвался в спальный корпус и устроил дебош. В министерстве уточнили, что двум подросткам он нанес телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.

«В результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Немногим ранее KP.RU писал, что неизвестный проник на территорию лагеря «Орленок», расположенного на озере Чагытай, и устроил погром. По данным регионального МВД, мужчина ворвался в один из корпусов и вел себя неадекватно. На место вызвали полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.