Fars: Ормузский пролив остается закрытым для судоходства Фото: REUTERS.

Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным агентства, проход судов через пролив сейчас не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции не выдают разрешения на проход «до дальнейшего уведомления». Других подробностей источники Fars не привели. Официальных комментариев от КСИР по поводу сроков возможного возобновления судоходства также пока не было.

Ранее KP.RU писал, что вокруг Ормузского пролива сохраняется неопределенность. С одной стороны, иранские военные заявляли о новом закрытии пролива. С другой — в США утверждали, что не видят признаков прежней блокировки. На этом фоне говорить о прочном открытии маршрута и стабильности договоренностей между США и Ираном пока рано.