ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области Фото: REUTERS.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в Харьковской области с применением авиационных бомб ФАБ и управляемой ракеты Х-39. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате удара объекты, использовавшиеся для управления украинскими беспилотниками, были уничтожены.

Напомним, днем ранее, 20 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ в Харькове. В военном ведомстве уточнили, что под удар попал объект на северо-западе города. В заявлении отмечалось, что российская армия наносит удары по военной инфраструктуре региона.