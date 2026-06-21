Армия России поразила в Щурове до 30 военных ВСУ, уходящих из Красного Лимана

ВС России уничтожили противника в ходе боевых действий на донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия с помощью авиации уничтожила в донецком Щурове до 30 военнослужащих ВСУ, пытавшихся сбежать из Красного Лимана. Об этом рассказало Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по зданию бывшего пансионата, где находились украинские подразделения после отхода с лиманского направления.

Сейчас подразделения ВС РФ активно продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. В ведомстве сообщили, что наши бойцы продолжают развивать наступательные действия и закрепляться на занятых позициях в городе, оказывая давление на противника.