Стало известно о планах Путина на следующую неделю Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Также в рабочем графике главы государства запланировано несколько совещаний. В том числе Путин проведет встречи с правительством и постоянными членами Совета безопасности.

«В президентском плане еще важнейшее совещание по развитию авиации», — сообщил Зарубин.

Кроме того, российский лидер вручит Президентскому полку орден Жукова. Награждение связано с юбилеем воинского формирования.

Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин также вручал государственные награды в Кремле. Тогда в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония. На ней были отмечены военнослужащие, космонавты, деятели науки, культуры и другие граждане, внесшие значительный вклад в развитие страны.