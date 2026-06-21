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НовостиВ мире21 июня 2026 10:16

Первый контейнеровоз прибыл в порт Ирана после снятия морской блокады США

Прибытие контейнеровоза в порт Ирана стало результатом выполнения соглашений между Тегераном и Вашингтоном
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после снятия блокады США

В порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после снятия блокады США

Фото: REUTERS.

Морской порт Ирана Шахид Раджаи принял первое коммерческое судно после отмены американской морской блокады. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что прибытие контейнеровоза стало практическим результатом выполнения соглашений, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном.

Напомним, разблокировка судоходства стала результатом двустороннего меморандума из 14 пунктов. Документ предусматривает прекращение враждебных действий, отказ от угроз силой, а также урегулирование вопросов вокруг Ормузского пролива и ядерной программы. На выработку финального соглашения сторонам отведено два месяца.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии проходит однодневный раунд переговоров. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи уточнил, что делегация проводит серию встреч: сначала двусторонние консультации с посредниками, а затем — четырехсторонний саммит с участием США, Катара и Пакистана.