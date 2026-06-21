В Туве оказывают психологическую помощь детям, в лагерь к которым проник мужчина

Психологи также работают и с родителями пострадавших детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психологи работают с детьми и их родителями в тувинском лагере «Орленок» после нападения пьяного мужчины. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минобразования.

В ведомстве уточнили, что на месте находится рабочая группа регионального Минобразования. Специалисты вместе с сотрудниками центра «Сайзырал» проводят беседы с воспитанниками лагеря, их семьями и педагогическим составом. По оценке министерства, обстановка в лагере стабилизирована. Малыши уже успокоились и продолжают участвовать в лагерной жизни.

«Дети успокоены, в лагере им интересно, уезжать никто из детей не изъявил желания», - сказали в министерстве.

А вот учредителю лагеря «Тувинской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства» вынесли замечание. От организации потребовали усилить меры безопасности на территории учреждения ради защиты детей.

KP.RU прежде сообщал, что ЧП в лагере случилось ночью 21 июня. Согласно сведениям МВД, сильно пьяный мужчина 2001 года рождения проник в одноэтажный спальный корпус, где начал буянить. Он успел сломать часть мебели и напасть на спящих детей. Работники лагеря оперативно задержали преступника и передали полиции. Однако у нескольких несовершеннолетних все же нашли травмы на теле, им оказали медпомощь.