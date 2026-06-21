Пезешкиан заявил, что Иран никогда не откажется от обогащения урана

Пезешкиан заявил, что Тегеран намерен до последнего отстаивать свои интересы Фото: REUTERS.

Правительство Ирана никогда не примет сделку, где есть пункт отказа от обогащения урана. Страна никогда не пойдет на такой шаг. Об этом сообщил президент исламского государства Масуд Пезешкиан, выступая на симпозиуме в зале Центрального банка в Тегеране.

По его словам, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.

«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это», - заявил президент республики.

Также Пезешкиан добавил, что в меморандуме со Штатами прописан пункт разблокировки иранских 6 миллиардов долларов, которые хранятся в Катаре. По его словам, эти ограничения обязательно отменят.

Напомним, что уже в это воскресенье, 21 июня, пройдут мирный переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана. Площадкой для разговора станет Швейцария. На мероприятии также будут присутствовать чиновники из Катара и Пакистана. Они выступят там в качестве посредников для оказания помощи конфликтующим сторонам.

Известно, что в Швейцарию уже вылетел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он будет одним из участников переговоров.