В Приморском крае пропал вертолет Robinson R44 Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае во время выполнения лесоавиационных работ пропал вертолет Robinson R44. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, связь с экипажем была потеряна около 12:00 по местному времени (05:00 мск) в воскресенье, 21 июня.

Воздушное судно следовало по маршруту из поселка Терней в село Единка. В установленное время экипаж не вышел на связь, а местонахождение вертолета до сих пор не установлено.

На борту вертолета было два человека, оба - члены экипажа. Организована поисково-спасательная операция. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, на прошлой неделе в пакистанской части Кашмира разбился военный вертолет. Инцидент произошел недалеко от Музаффарабада. В результате происшествия погибли 22 военных. Армейская пресс-служба сообщила, что причиной крушения стала техническая неисправность.