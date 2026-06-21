ТАСС: Бойцы ВС России эвакуировали первых жителей Константиновки Фото: Shutterstock.

Российские военнослужащие эвакуировали первых жителей из Константиновки. Об этом передает корреспондент ТАСС. Людей вывели бойцы 4-й бригады Южной группировки войск. В первой группе было шесть человек.

Среди эвакуированных оказалась 72-летняя Алла Плюшко. Она рассказала, что ее сопровождали российские бойцы. По словам женщины, путь был долгим, а главной опасностью оставались украинские беспилотники. Других подробностей об эвакуации первой группы пока не приводится.

«Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны (украинские - прим.ред.) будут, но пробежали», — рассказала она.

Ранее военнослужащий Южной группировки войск с позывным Ворон сообщал, что ВСУ не выпускают гражданское население из Константиновки и применяют против мирных жителей ударные беспилотники. По его словам, людей разворачивали и не давали уйти из города. Он также утверждал, что украинские военные направляли на гражданских оружие.