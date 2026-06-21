Преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. Фото : Школа-студия МХАТ

Умер Вячеслав Рыбаков, преподаватель Школы-студии МХАТ, доцент кафедры пластического воспитания артиста. Мужчина скончался после тяжелой болезни в возрасте 52 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«На 53-м году жизни, борясь с тяжелой болезнью, ушел из жизни доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Юрьевич Рыбаков», — сказано в сообщении.

Вячеслав Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а в 1998 году завершил ассистентуру-стажировку на кафедре пластической выразительности актера Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ, где занимался подготовкой будущих актеров.

Коллеги отметили, что Вячеслав Рыбаков воспитывал в студентах не только профессиональные навыки, но и формировал их мировоззрение. По их словам, сценический бой, которому он обучал, был для педагога не просто дисциплиной, а философией борьбы за жизнь.

Днем ранее, 20 июня, стало известно о смерти режиссера Джеймса Берроуза. Создатель популярного телевизионного ситкома «Друзья» скончался на 86-м году жизни.