Tasnim: Иран приостановит переговоры с США до прекращения огня в Ливане Фото: Shutterstock.

Иран не намерен продолжать переговоры с США без прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

В воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке должны начаться технические переговоры между представителями Ирана и США при посредничестве Пакистана и Катара. Встречи, как ожидается, пройдут в закрытом формате.

«Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, никаких переговоров по другим вопросам не будет», — приводит Tasnim слова своего источника.

Кроме того, источник агентства утверждает, что Иран не будет открывать Ормузский пролив до прекращения огня в Ливане, снятия морской блокады со стороны США и отмены санкций в отношении экспорта иранской нефти.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сделку США и Ирана может сорвать Израиль, который недоволен, что иранский режим не разгромлен. По его словам, неустойчивое соглашение может быть подорвано новыми ударами по Ливану или провокациями, что выгодно израильским войскам.