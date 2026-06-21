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НовостиВ мире21 июня 2026 11:54

Fars: глава МАГАТЭ Гросси не участвует в диалоге между Ираном и США в Швейцарии

Гросси не участвует в переговорах США и Ирана в Швейцарии, поскольку там не обсуждаются вопросы ядерной программы Тегерана
Марк СОКОЛОВ
Fars: глава МАГАТЭ Гросси не участвует в диалоге между Ираном и США в Швейцарии

Fars: глава МАГАТЭ Гросси не участвует в диалоге между Ираном и США в Швейцарии

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвует в переговорах между Ираном и США в Швейцарии. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, глава МАГАТЭ не присутствует на месте переговоров. Причина в том, что вопрос иранской ядерной программы не входит в повестку текущего раунда.

Источник Fars уточнил, что для начала переговоров по атому необходимо дождаться реализации пунктов уже заключенного между Ираном и США меморандума. Других подробностей о возможном участии МАГАТЭ в следующих этапах переговоров портал не привел.

Ранее KP.RU писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией. До этого его поездка откладывалась на фоне разногласий вокруг встречи. Как заявлял представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов.