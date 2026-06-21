МИД Катара объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии Фото: Shutterstock.

Министерство иностранных дел Катара сообщило о начале переговоров в Швейцарии с участием делегаций США, Ирана и Пакистана. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, консультации посвящены реализации меморандума о взаимопонимании.

В министерстве также выразили надежду, что переговорный процесс приведет к достижению всеобъемлющего соглашения, которое охватит все положения меморандума.

«Государство Катар в качестве посредника объявляет о начале работы саммита ... с участием представителей Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Иран и двух стран-посредников — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан», — заявили в катарском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал ранее Tasnim со ссылкой на свои источники, Иран может не продолжить переговоры с США без прекращения огня в Ливане. Кроме того, Тегеран не откроет Ормузский пролив без прекращения морской блокады и санкций на экспорт нефти.