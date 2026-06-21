Путин возложит венок к могиле Неизвестного солдата

Путин возложит венок к могиле Неизввестного солдата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин примет участие в церемониальных мероприятиях, посвященных 85-летию начала Великой Отечественной войны. В частности, российский лидер традиционно возложит венок к могиле Неизвестного солдата. Об этом рассказали 21 июня в пресс-службе Кремля.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин возлагал цветы к могиле Неизвестного солдата 23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, вместе с министром обороны Андреем Белоусовым, а также почтил память героев минутой молчания.

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