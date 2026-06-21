Мужчина стрелял в прохожих из окна дома в Петрозаводске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петрозаводске 38-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна дома. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 20 июня в 23:12. На место сразу выехали сотрудники полиции. Стрелка задержали при силовой поддержке Росгвардии. По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Задержанного передали в следственные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Волгоградской области. Там ночной конфликт между местными жителями закончился стрельбой и ранением одного человека. Подозреваемого задержали, а полиция начала проверку по факту происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.