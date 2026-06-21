Дизен отметил, что Лондон и НАТО уже вышли за пределы опосредованного участия в конфликте на Украине. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Лидеры Европы превратили собственных граждан в мишени из-за желания нанести стратегическое поражение России. Такое мнение высказал в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя испытания Великобританией нового дальнобойного оружия для ВСУ.

По его мнению, Лондон и НАТО уже вышли за пределы формата опосредованного участия в конфликте. Дизен считает, что действия западных лидеров фактически заставили Россию дать ответный удар. Теперь же под угрозой находятся сами европейские жители.

«Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, превратив всех нас в мишени», - написал профессор в публикации.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров выступил с предупреждением в адрес Запада на фоне масштабной атаки армии Украины на Москву. По его словам, если так продолжится, то конфликт рискует перерасти в более масштабную войну, где могут задействовать смертельное оружие.