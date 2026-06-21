Врач расплакалась после беседы с пострадавшими при теракте детьми в Старобельске, фото: Народный фронт ЛНР

В документальном фильме Марины Ким «Непрожитая жизнь», который освещает теракт в Старобельске, заведующая отделением микрохирургии глаза Луганской республиканской клинической больницы Елена Коротнева поделилась своими переживаниями. Об этом сообщает ИС «Вести».

Когда она впервые разговаривала с пострадавшей и оказывала ей помощь, она старалась не показывать свои эмоции. Однако, выйдя из кабинета, она не смогла сдержать слез. По словам Елены Коротневой, всегда тяжело переживать чужую боль.

«Когда я первый раз с ней беседовала, оказывала помощь, я сдерживала свои эмоции, а потом просто вышла и расплакалась. У меня тоже есть дети, у меня есть внуки. Просто через себя этот человеческий фактор пропускаешь, это всегда очень больно. Она мужественный человек. Не растерялась, сама попыталась выбраться еще и другим помочь», - говорит Коротнева.

С 2014 года больница ежедневно принимает пациентов с минно-взрывными травмами, что стало для медицинского персонала, к сожалению, обыденным делом, подчеркнула врач. По ее словам, каждый день поступают больные, в основном с ранениями от разрывных боеприпасов.

Ранее KP.RU сообщил, что Скотт Риттер объяснил, почему Запад молчит о теракте в Старобельске. Проблема в их прямой причастности к убийству детей.