Балицкий: Автобус поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ в Запорожье

У автобуса повреждены боковая часть и остекление. Фото: Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Рейсовый автобус получил повреждения в Запорожской области после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное. Он уточнил, что у автобуса повреждены боковая часть и остекление. В момент атаки в салоне находились водитель и два пассажира.

Однако пострадавших, к счастью, нет. Других подробностей о происшествии губернатор не привел.

«На трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное осколками сбитого БПЛА поврежден рейсовый автобус „Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое“», — написал Балицкий.

Ранее украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Мелитополь — Великая Белозерка. В тот момент в салоне находились восемь пассажиров и водитель. По данным Балицкого, жертв удалось избежать, людей оперативно эвакуировали. На месте после удара работали оперативные службы.