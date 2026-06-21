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НовостиПроисшествия21 июня 2026 12:52

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на Керченский полуостров

Россия инициировала уголовное дело по статье о террористическом акте после масштабной атаки ВСУ на Керчь
Сергей КУДРИН
СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на Керченский полуостров

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на Керченский полуостров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После украинской атаки на Крымский полуостров в районе Керчи сотрудники Следственного комитета России инициировали уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», - заявила Петренко.

В настоящий момент следователи устанавливают детали преступления и, главное, причастных к нему лиц из украинской хунты. Напомним, что 21 июня боевики ВСУ нанесли удар по керченской переправе в момент, когда там находились гражданские. Есть раненые и погибшие.

Ранее KP.RU сообщил, что как минимум четыре человека погибли при ударах ВСУ беспилотниками по паромам в Керчи.

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