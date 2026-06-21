СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на Керченский полуостров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После украинской атаки на Крымский полуостров в районе Керчи сотрудники Следственного комитета России инициировали уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», - заявила Петренко.

В настоящий момент следователи устанавливают детали преступления и, главное, причастных к нему лиц из украинской хунты. Напомним, что 21 июня боевики ВСУ нанесли удар по керченской переправе в момент, когда там находились гражданские. Есть раненые и погибшие.

Ранее KP.RU сообщил, что как минимум четыре человека погибли при ударах ВСУ беспилотниками по паромам в Керчи.

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