Вэнс сообщил, что США и Иран добились большого прогресса на встрече в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS.

На переговорах между США и Ираном в Швейцарии удалось добиться большого прогресса. Об этом сообщил в беседе с журналистами американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, участники встречи смогли продвинуться по ключевым вопросам и приблизиться к более предметному обсуждению дальнейших шагов. Он отметил, что консультации прошли очень продуктивно.

«За последние несколько часов мы (американская и иранская делегации – прим. ред.) уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы (в скором времени – прим. ред.) добьемся дополнительного прогресса», - подчеркнул чиновник.

Стоит напомнить, что Тегеран и Вашингтон сейчас пытаются дипломатическим путем разрешить войну на Ближнем Востоке. В это воскресенье, 21 июня, конфликтующие стороны проводят мирные переговоры. Площадкой для разговора стала Швейцария.