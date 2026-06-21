За штурвалом пропавшего в Приморье вертолета Robinson находилась женщина-пилот

Вертолет Robinson все еще разыскивают Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За штурвалом вертолета Robinson, который бесследно исчез в Приморье, находилась женщина-пилот. Об этом рассказали РИА Новости в Восточном МСУТ Следственного комитета России.

О пропаже воздушного судна стало известно 21 июня. Он перестал подавать сигналы, когда пролетал над Тернейским районом Приморья днем в воскресенье. На борту вертолета было всего два человека - пилот и летчик-наблюдатель. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

«Да, женщина-пилот (управляла вертолетом - ред.)», - поделился деталями собеседник агентства.

Ранее KP.RU писал, что 17 июня пассажирский самолет Boeing 737-800 внезапно пропал с радаров, когда вылетел по маршруту Сочи - Архангельск. Полет чуть не обернулся трагедией, однако пилоты воздушного судна смогли быстро разрешить ситуацию. Оказалось, что при поднятии в воздух внутри самолета произошла поломка, и летчики пытались безопасно доставить пассажиров до безопасного места. Для этого они вырабатывали топливо над Черным море, где и прервалась связь с бортом.