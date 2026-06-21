«Отвалите от меня»: Клаву Коку взбесили хейтеры, называющие ее толстой

Клава Кока прокомментировала токсичные комментарии о ее складках на животе Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Клава Кока столкнулась с критикой от интернет-пользователей. В своих комментариях недоброжелатели делали акцент на её внешности, в частности, на складках на животе, которые они заметили на одном из видео в интернете.

В ответ на это певица выразила свои мысли о восприятии женского тела и фигуры в обществе. Она сообщила, что при росте 170 см её вес составляет 54 кг.

«Кажется, все стали немного забывать, как выглядит обычное женское тело. Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю своё тело, и я не собираюсь нравиться всем. Я живой человек, захотела похудела, захотела поправилась - это моё дело. Так ладно бы, мужчины эти комментарии пишут и женщины, которые прекрасно знают, что такое циклы, отёк, в конце концов, разный цвет и одежда», - заявила Клава Кока.

Звезда призналась в появлении складок на животе и второго подбородка. По словам Коки, она может съесть упаковку чипсов без вины и осуждает навязанные стандарты красоты, вынуждающие девушек сомневаться в себе и использовать пластику и препараты для похудения. Она отказалась от рекламы таких средств, считая это личным делом каждого. Подытоживая свою мысль, Клава Кока призвала не осуждать, а поддерживать друг друга.

Ранее KP.RU сообщил, что против Клавы Коки подали три иска за долги по коммунальным услугам, и суд удовлетворил все претензии. Задолженность была за тепло, электроэнергию и жилье.