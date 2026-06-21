АТОР: Fun&Sun продолжает выполнять обязательства перед туристами

Клиенты туроператора продолжают вылетать на отдых, их также встречают в аэропортах и размещают в забронированных отелях. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский туроператор Fun&Sun продолжает выполнения всех обязательств по действующим заявкам, а также сопровождает отдыхающих на всех этапах поездки, вопреки некоторым техническим сбоям в работе IT-системы. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России в своем официальном Telegram-канале.

Подчеркивается, что клиенты туроператора продолжают вылетать на отдых, их также встречают в аэропортах и размещают в забронированных отелях.

Как сообщили KP.RU представители Fun&Sun, с момента начала сбоя, за три дня, компания обслужила более 70 тысяч туристов.

"Страховая защита по действующим турам обеспечена. Технические ограничения временно затрудняют формирование и печать ваучеров.", - отметили в компании.

Специалисты подчеркнули, что сбой не повлиял на предоставление подтверждённых услуг: информация по заявкам передаётся авиакомпаниям, принимающим компаниям, отелям и страховой компании в соответствии с согласованным порядком.

Также в компании продолжаются работы по восстановлению работы IT-инфраструктуры.

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