Нарколог Хакимзанов: регулярные дозы алкоголя убивают мужскую фертильность Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нарколог Рафаэль Хакимзанов приводит удручающую статистику: около 15 процентов пар в России сталкиваются с проблемой бесплодия. И огромное влияние на этот показатель имеет алкоголь, даже небольшие дозы способны оказывать колоссальное влияние на мужскую фертильность.

О многие полагают, что бокал вина за ужином или пара бутылок пива по выходным не нанесут вреда, но это обман. Даже умеренное, но регулярное потребление алкоголя повреждать ДНК в мужских половых клетках. Это провоцирует развитие аномалий в их строении.

Кроме того, систематическое употребление спиртного угнетает выработку тестостерона.

- Спиртное негативно влияет на процесс сперматогенеза, а также на качество, количество и подвижность эякулята, — предупредил врач в беседе с Lenta.ru.

Врач так же сослался на исследование ученых из Техасского университета: если отец злоупотребляет спиртным до зачатия ребенка, то у плода могут быть выраженные черепно-лицевые дефекты, нарушения в работе ЦНС, задержка роста и умственная отсталость.

Это «программирующий эффект», передающийся через сперму.

Репродуктивное здоровье мужчин в России охватывает возрастной диапазон от 18 до 49 лет. С каждым годом шансы на зачатие ребенка снижаются, Вероятность рождения здорового ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых отцов, даже при ЭКО, сообщает ОТР.

- Алкоголь (особенно пиво) — снижает уровень тестостерона, ухудшает морфологию и подвижность сперматозоидов, повреждает ДНК в них. Пиво дополнительно содержит растительные эстрогены из шишек хмеля. - сказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

В свою очередь, врач-эндокринолог, уролог и андролог Евгений Греков. Андропауза предупредил, что в любом возрасте мужчина может столкнуться с мужским климаксом. Его наступление подстегивает совокупность факторов, в том числе, прием препаратов тестостерона, это полностью убивает выработку гормона самом организмом, сообщает 360.ru.