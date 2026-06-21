Умер Рамиро Вальдес Менендес, один из лидеров кубинской революции и заместитель Че Гевары

Умер Рамиро Вальдес Менендес, один из лидеров кубинской революции и государственный деятель Кубы. Фото: REUTERS.

Умер один из лидеров кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес. Кубинскому государственному деятелю было 94 года. О его смерти информировал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Уход из жизни Команданте Революции Рамиро Вальдеса Менендеса вызывает у меня глубокую боль, словно потеря отца. Именно так я всегда к нему относился и уважал его. Именно таким я буду помнить его поддержку и советы, его ненавязчивую помощь и образцовую преданность в служении Родине», - такое сообщение разместил кубинский лидер в социальной сети Х.

Рамиро Вальдес Менендес – один из основателей Движения 26 июля, участник ключевых революционных событий 1950-х годов. Он был заместителем Эрнесто Че Гевары в период, когда революционеры вели партизанскую войну. Позже занимал ряд высоких государственных постов.

Посольство РФ на Кубе выразило соболезнования кубинскому народу и правительству.

Напомним, в 2016 году стало известно о кончине кубинского революционера Фиделя Кастро. Команданте умер у себя на родине, на Острове свободы. Ему было 90 лет.

Позже сообщалось, что умер Армандо Харт - один из ближайших соратников лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.