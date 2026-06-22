Мошенники предлагают выпускникам за деньги повысить баллы ЕГЭ, это обман

Мошенники атакуют абитуриентов и их родителей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники атакуют выпускников и их родителей предложениями за деньги повысить баллы ЕГЭ или гарантировать поступление в вуз.

«Я обращаюсь ко всем: не ведитесь на это. ЕГЭ - не лотерея и не торг. Результат нельзя купить. И ни один звонок "специалиста" не изменит ни одной цифры в вашем протоколе», - предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Депутат рассказал, что аферисты исчезают после получения денег и перечислил схемы, которыми они пользуются. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ, продают якобы возможность повысить баллы, рассылают фишинговые письма.

«Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывает. Если вам предлагают такое, то это 100% мошенники», - резюмировал Свищев в интервью РИА Новости.

Тем временем, пока мы мечтаем о море и солнце, мошенники придумывают все новые способы оставить нас и без отпуска, и без денег.

Также мошенники звонят якобы от операторов и уговаривают россиян подтвердить данные через «Госуслуги», чтобы избежать новой пошлины за номер, которую на самом деле никто не вводил.