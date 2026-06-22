Спикер сейма Польши Чажастый: Украина не войдет в ЕС без согласия Варшавы. Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер польского сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без согласия Варшавы. В интервью Polsat News он подчеркнул, что Польша должна наконец выдвинуть четкие условия Киеву.

Политик выразил поддержку решению президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла и назвал действия Киева «глупостью». По его словам, теперь кому-то придется идти на уступки.

Напомним, Навроцкий объявил о лишении Зеленского Ордена Белого Орла. В специальном видеообращении он пояснил, что причиной стала героизация деятелей УПА* — украинский лидер согласился на присвоение одному из подразделений ВСУ названия «Героев УПА»*.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне конфликта между Польшей и Украиной из-за ордена Белого орла напомнила о событиях Волынской резни. Она уточнила, что боевики ОУН-УПА* уничтожали поляков и представителей иных этнических групп тысячами.

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