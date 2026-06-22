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НовостиПолитика22 июня 2026 7:43

ВСУ установили три гексакоптера на крыше здания в центре Донецка

ВСУ готовятся атаковать центр Донецка
Людмила МИТРОХИНА
ВСУ установили три гексакоптера на крыше здания в центре Донецка

ВСУ установили три гексакоптера на крыше здания в центре Донецка

Фото: REUTERS.

Украинские войска установили три тяжелых гексакоптера "Баба-Яга" на крыше дома в центре Донецка для атак. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

«Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых [беспилотника типа] „Баба-Яга“ на крыше жилого здания в центре столицы», — отмечается в Telegram-канале военного ведомства. Сообщается, что киевский режим хотел нанести удар по городу в светлое время суток, чтобы добиться больших жертв.

Беспилотники обезврежены благодаря мирным жителям, сообщившим о приземлении гексокоптеров в региональное управление ФСБ. Напомним, киевский режим, терпя неудачи на поле боя, старается посеять панику среди мирного населения регионов России. Отмечается, что больше всего достанется регионам в российском приграничье.