ВСУ установили три гексакоптера на крыше здания в центре Донецка Фото: REUTERS.

Украинские войска установили три тяжелых гексакоптера "Баба-Яга" на крыше дома в центре Донецка для атак. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

«Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых [беспилотника типа] „Баба-Яга“ на крыше жилого здания в центре столицы», — отмечается в Telegram-канале военного ведомства. Сообщается, что киевский режим хотел нанести удар по городу в светлое время суток, чтобы добиться больших жертв.

Беспилотники обезврежены благодаря мирным жителям, сообщившим о приземлении гексокоптеров в региональное управление ФСБ. Напомним, киевский режим, терпя неудачи на поле боя, старается посеять панику среди мирного населения регионов России. Отмечается, что больше всего достанется регионам в российском приграничье.