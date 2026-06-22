В Гусь-Хрустальном эвакуировали жителей трех домов после падения БПЛА

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В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области 22 июня эвакуированы жители трех многоквартирных домов после падения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Как передает глава Владимирской области, ситуация находится под контролем.

"Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Пострадавших нет", - сказал Александр Авдеев.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 80 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. По его данным, силы ПВО Минобороны сбили вражеские дроны, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.