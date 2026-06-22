Делегация Ирана после переговоров с США вернулась в Тегеран

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном проходили в Женеве Фото: Shutterstock.

Делегация Ирана вернулась обратно в Тегеран после долгих переговоров с Соединенными Штатами в Бюргенштоке. Об этом информирует глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

Известно, что иранскую делегацию возглавлял председатель парламента Мохаммадом-Багером Галибафом. В общей сложности стороны вели беседы на протяжении 18 часов с небольшими перерывами.

«Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран», - написал дипломат в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Тегеран и Вашингтон так и не смогли договориться и подписать мирную сделку об окончании войны на Ближнем Востоке. В этом виноват был американский лидер Дональд Трамп. Политик прямо во время проведения переговоров начал писать угрозы иранским коллегам в своем блоге, из-за чего те решили прекратить контакты с США.