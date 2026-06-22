100 видов животных оказались под угрозой вымирания из-за птичьего гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельный штамм птичьего гриппа H5N1, впервые добравшийся до Австралии, угрожает сотне видов местных животных, включая птиц, морских и наземных млекопитающих. Об этом пишет Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления государственных ведомств.

Две зараженные птицы — бурый поморник и гигантский буревестник — прилетели из субантарктического региона на юго-запад Западной Австралии. Ранее Австралия оставалась единственным континентом, свободным от этого вируса .

В списке уязвимых видов — хищные птицы, питающиеся падалью, включая белобрюхих орланов, мощных сов и клинохвостых орлов, а также черные лебеди, не имеющие защиты от вируса. Под угрозой также австралийские морские львы и редкие попугаи.

Правительство Австралии выделило 113 миллионов долларов на подготовку к борьбе с вирусом, включая оперативное удаление туш зараженных животных и недопущение контакта домашней птицы с дикими особями.

Ранее KP.RU писал, что на субантарктических островах Херд и Макдональд, принадлежащих Австралии, от птичьего гриппа H5 погибли более 13 тысяч детенышей морских слонов.