Академик РАН обратил внимание на заболевание, которое угрожает миру: о чем идет речь

Академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бокерия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Детское ожирение становится угрожающим трендом в России и мире, заявил академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бокерия. Основными причинами он назвал фастфуд и гиподинамию — малоподвижный образ жизни, связанный с чрезмерным увлечением гаджетами.

По словам академика, современные дети и подростки проводят слишком много времени в телефонах и планшетах, тогда как раньше сверстники ежедневно играли в подвижные игры и соревновались в быстроте и ловкости.

Как писал KP.RU, ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что Россия входит в первую десятку стран мира по темпам прироста граждан с ожирением. По общему числу таких пациентов страна находится в первой пятидесятке, однако значительно более опасной, по мнению академика, является именно динамика роста этого показателя.