Депутат Сейма Сасин: Украина сделала ставку на конфликт с Польшей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина сделала ставку на конфликт с Польшей и не стремится к нормализации отношений. Об этом заявил депутат Сейма, один из лидеров оппозиционной партии «Право и справедливость» Яцек Сасин в интервью телеканалу Polsat.

«Украинцы сделали ставку на конфликт с Польшей. Они не хотят хороших отношений с Польшей», — сказал политик.

Он указал на отсутствие шагов со стороны Киева, демонстрирующих желание деэскалировать напряженность. По словам Сасина, проект дружественных отношений Киева и Варшавы потерпел поражение.

Поводом для нового витка конфликта стало решение Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ имени «героев УПА»*. В Польше это вызвало резкую критику.

«Каждая страна имеет право на своих героев, но не может быть согласия на то, что героев создают из преступников», — заявил Сасин. Он также отметил, что Варшаве стоит принять ответные меры, в том числе экономические, против украинских компаний, работающих в Польше.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал политический конфликт между Варшавой и Киевом стратегической ошибкой, последствия которой могут быть хуже преступления.

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о противоречивости позиции Польши в отношениях с Украиной, призвав Варшаву определиться — защищает ли она историческую память или поддерживает киевский неонацистский режим.

* - Признана экстремистской и запрещена в РФ.