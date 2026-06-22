Иран продолжит консультации с США на экспертном уровне в Швейцарии Фото: Shutterstock.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади остался в Швейцарии, чтобы возглавить делегацию на экспертных консультациях с США по вопросам реализации американо-иранского меморандума. Об этом сообщило агентство ISNA.

По данным агентства, новый этап переговоров стартует в понедельник, 22 июня. В консультациях также примут участие представители стран-посредников — Пакистана и Катара.

Как писал сайт KP.RU, основная иранская делегация, в состав которой входили спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, уже завершила визит в Швейцарию и покинула страну.

Напомним, переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, не привели к подписанию соглашения. Стороны не смогли согласовать итоговый документ, после чего переговорный процесс был приостановлен.