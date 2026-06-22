«Так и знала, что Дамир наисполнял там»: Школьник помог спасти детей при нападении неадеквата на лагерь в Туве

Школьник встал на защиту детей при нападении неадеквата на лагерь в Туве. Фото: соцсети.

Храбрый школьник Дамир проявил себя во время нападения неадеквата на детский лагерь «Орленок» в Туве, встав на защиту ребят. Об этом рассказала мать мальчика в интервью «КП» - Красноярск.

Ужасный инцидент развернулся в Туве в ночь на 21 июня. В спальный корпус учреждения «Орленок» проник пьяный дебошир. Злоумышленник ломал мебель и нападал на спящих детей. В результате инцидента травмы получили четырнадцать человек. Однако жертв могло оказаться значительно больше, если бы не Дамир, который встал на пути агрессора.

Подросток смело преградил собой проход к малышам. Он пытался образумить пьяного мужчину и вывести его из здания. Преступник не щадил никого, в том числе Дамира. Несмотря на боль, школьник сдерживал натиск до прибытия взрослых.

Мама мальчика заявила, что прекрасно знает характер своего ребенка. Поэтому совсем не удивилась, когда получила звонок от директора лагеря с новостью о том, что ее сын помог спасти детей.

«Когда мне позвонил начальник лагеря, я так и знала, что Дамир по-любому наисполнял там», - отметила она.

По ее словам, после задержания дебошира Дамиру предложили помощь медиков. Юный герой отказался от осмотра, его больше волновало состояние друзей. Школьник остался в лагере, чтобы убедиться в безопасности ребят.

Ранее сообщалось, что всем детям, пострадавшим при нападении пьяного мужчины на лагерь в Туве, оказали психологическую помощь. Специалисты также провели беседы с родителями раненых ребят и работниками лагеря.