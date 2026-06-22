Стармер продолжит занимать пост премьера до назначения преемника

Премьер Великобритании Кир Стармер Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей отставке, но есть нюанс. Он продолжит оставаться на посту до того, как не будет объявлен преемник.

Также Стармер заявил, что выборы нового лидера парламента Британии начнутся не ранее 9 июля. Но он сам в них участие принимать не будет. Об этом Стармер подчеркнул в своей речи перед правительством Великобритании.

Нужно отметить, что выступление британского политика выдалось крайне эмоциалнальным. Он едва сдерживал слезы, говоря о своем уходе с поста премьера. Более того, он вспомнил о жене и детях, подчеркивая свою отставку.

Ранее KP.RU передал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что отставка Стармера — это четкий сигнал для всех разжигателей войны.