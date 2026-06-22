Экс-глава Кузбасса Вячеслав Телегин приговорен к 12 годам колонии Фото: Shutterstock.

Бывший глава Кемеровской области Вячеслав Телегин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на решение судьи сообщает ТАСС.

«Назначить Телегину окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 4 млн 800 тыс. рублей», — огласила приговор судья.

Отбывать наказание экс-чиновник будет в исправительной колонии общего режима. Напомним, в ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для бывшего главы регионального кабмина 14 лет лишения свободы.

По данным следствия, Телегин, занимая пост главы Ленинска-Кузнецкого, похитил более 72 млн рублей бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов. Как писал сайт KP.RU, материалы его дела составляют 342 тома, 17 коробок вещественных доказательств и 15 дисков, содержащих документацию, записи телефонных переговоров и другие материалы. Кроме того, по делу проходило 106 свидетелей.