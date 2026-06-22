Суд обязал жену премьера Испании Гомес сдать паспорт Фото: REUTERS.

Судья Хуан Карлос Пейнадо вызвал Бегонью Гомес, жену премьера Испании Педро Санчеса, для передачи заграничного паспорта в рамках избранной меры пресечения. Как передает агентство EFE, супруга главы испанского правительства обязана явиться в суд в среду, 24 июня, в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее, 20 июня, Пейнадо постановил начать официальное разбирательство в отношении Гомес. Суд запретил ей покидать территорию Испании и предписал изъять у нее документы, удостоверяющие личность для выезда за рубеж.

Расследование началось в 2024 году. Жену испанского премьера подозревают в растрате, коррупции в бизнесе, незаконном присвоении средств и использовании связей. Прокуратура Испании настаивала на закрытии дела, пообещав добиваться оправдательного приговора в случае начала процесса.