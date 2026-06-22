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НовостиОбщество22 июня 2026 9:55

Вологодская область заняла пятое место в России по уровню достижения нацпроектов

Вологодчина поднялась за месяц с седьмого на пятое место по уровню достижения национальных проектов
Олег КУЛИКОВ
Фото Игоря Аксеновского

Фото Игоря Аксеновского

Нацпроекты являются инструментом реализации стратегии развития страны. Показатель уровня их достижения отражает вклад каждого региона в осуществление целей развития, установленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прокомментировал рейтинг региона губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Вологодчина занимает пятое место в России по уровню достижения национальных проектов. По оперативным данным проектного офиса Правительства Российской Федерации, достигнут 100% уровень исполнения показателей и результатов по 12 национальным проектам из 13 реализуемых. По одному нацпроекту – «Продолжительная и активная жизнь» – уровень достижения составил 99,42%. Также отмечу, что по итогам за май по качеству управления национальными проектами наш регион занял второе место в общероссийском рейтинге», – сказал Георгий Филимонов.

По словам главы региона, также высоко оценена работа Вологодчины по формированию единого восприятия национальных проектов. В рейтинге АНО «Национальные приоритеты» по брендированию и QR-кодированию объектов капитального строительства, капитальных ремонтов и благоустройства область занимает первое место.

Фото Игоря Аксеновского

Фото Игоря Аксеновского

Вологодская область является лидером и по качеству работы в системе взаимодействия проектных офисов. В регионе ведется активная работа по контролю и улучшению процессов строительства и эксплуатации объектов, сбору мнения населения и выстраиванию обратной связи – ежемесячно отрабатывается более 30 обращений граждан с предложениями.

Помимо прочего, Вологодчина входит в высшую группу А+ среди субъектов России по информационному сопровождению национальных проектов. В области ведется масштабная работа по информированию населения о реализации нацпроектов, в том числе о предоставляемых мерах поддержки, ходе строительства объектов, проведении региональных и федеральных конкурсов.