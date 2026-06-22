Вологодская область заняла пятое место в России по уровню достижения нацпроектов

Фото Игоря Аксеновского

Нацпроекты являются инструментом реализации стратегии развития страны. Показатель уровня их достижения отражает вклад каждого региона в осуществление целей развития, установленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прокомментировал рейтинг региона губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Вологодчина занимает пятое место в России по уровню достижения национальных проектов. По оперативным данным проектного офиса Правительства Российской Федерации, достигнут 100% уровень исполнения показателей и результатов по 12 национальным проектам из 13 реализуемых. По одному нацпроекту – «Продолжительная и активная жизнь» – уровень достижения составил 99,42%. Также отмечу, что по итогам за май по качеству управления национальными проектами наш регион занял второе место в общероссийском рейтинге», – сказал Георгий Филимонов.

По словам главы региона, также высоко оценена работа Вологодчины по формированию единого восприятия национальных проектов. В рейтинге АНО «Национальные приоритеты» по брендированию и QR-кодированию объектов капитального строительства, капитальных ремонтов и благоустройства область занимает первое место.

Фото Игоря Аксеновского

Вологодская область является лидером и по качеству работы в системе взаимодействия проектных офисов. В регионе ведется активная работа по контролю и улучшению процессов строительства и эксплуатации объектов, сбору мнения населения и выстраиванию обратной связи – ежемесячно отрабатывается более 30 обращений граждан с предложениями.

Помимо прочего, Вологодчина входит в высшую группу А+ среди субъектов России по информационному сопровождению национальных проектов. В области ведется масштабная работа по информированию населения о реализации нацпроектов, в том числе о предоставляемых мерах поддержки, ходе строительства объектов, проведении региональных и федеральных конкурсов.