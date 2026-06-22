ВС РФ в Красном Лимане завладели еще 10 опорными пунктами Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В северо-западной части Красного Лимана ВС РФ захватили еще 10 опорных пунктов, а также освободили 46 зданий. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневного брифинга.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Напомним, пленный боевик ВСУ отметил катастрофическое положение ВСУ в Красном Лимане. Он заявил, что солдаты киевского режима стараются самовольно покинуть город. Он подчеркнул, что они правильно делают, когда отказываются выполнять приказы руководства и спасаются бегством. Фактически украинские боевики уже оставили город.